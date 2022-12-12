12 декабря 2022, 16:57
Особняк Брюллова благоустроят в Санкт-Петербурге
Исторический особняк на Васильевском острове Санкт-Петербурга приспособят под современное использование по программе «Рубль за метр». Об этом сообщил газета «Петербургский дневник».
В здании появятся небольшие кофейни и бары с выходом во внутренний двор, где разместят уютные террасы. Также современное пространство предполагает создание читальных залов и коворкингов под аренду.
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Кроме того, в корпусе отреставрируют исторические фрески и старинные камины. В новом пространстве появится возможность устраивать фотосессии и проводить камерные мероприятия.
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