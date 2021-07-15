Основательница котокафе рассказала о стоимости содержания одного бездомного кота

Основательница котокафе «Республика кошек» Анна Кондратьева рассказала о том, сколько денег приходится тратить на одного кота. По ее словам, на содержание каждого жителя котокафе ежемесячно уходит 19 тысяч рублей. Однако забрать понравившегося котика домой можно совершенно бесплатно. Об этом сообщило РИА ФАН.

Анна отметила, что котокафе не является приютом. Многие жители Санкт-Петербурга приносят животных к ней, однако она вынуждена отказывать милосердным посетителям.

«Мы — не приют. С улицы котиков брать не можем, так как животные должны быть безопасны. Берем котиков из приютов. Все коты проходят двукратную вакцинацию, тестирование на различные инфекции, обработку от паразитов. Также проводим кастрацию», — пояснила женщина.

Кондратьева пояснила, что забрать уличного котика стоит немалых денег — 19 тысяч рублей. Она объяснила, что каждый день ей удается отдать в добрые руки 900 животных.

«Сейчас число немного уменьшилось. Это связано с тем, что мы проводим постоянную работу с желающими: анкетирование, собеседование, уточняем мотивацию людей. Стали жестче подходить к отбору. В связи с этим процент возврата животных сократился», — объяснила Анна.

Специалист рассказала, что проект является благотворительным. Заведение почти не зарабатывает на содержании котиков. По ее словам, существование организации поддерживают неравнодушные посетители и спонсоры.