Основатель вокального ансамбля «Рустави» умер от коронавируса

Основатель вокального ансамбля «Рустави» Анзор Эркомаишвили умер в результате заражения коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе.

По данным «Газеты.ru», Эркомаишвили было 80 лет. Талаквадзе назвал его смерть огромной потерей. «Я сожалею в связи с кончиной славного музыканта нашей страны и великого радетеля грузинского фольклора, бывшего члена парламента Грузии Анзора Эркомаишвили», — заявил он.