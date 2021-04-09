Основатель театра «Русская антреприза» Рудольф Фурманов умер в Петербурге

Народный артист России, режиссер, актер, основатель и директор театра «Русская антреприза» Рудольф Фурманов скончался в Петербурге в возрасте 82 лет. Об этом со ссылкой на спикера петербургского Заксобрания Вячеслава Макарова сообщило РИА «Новости».

Макаров выразил соболезнования родным и близким Фурманова. Он отметил, что зрители разных поколений искренне любили артиста за его харизму, ярчайший темперамент и природное обаяние.

Фурманов был уникальным руководителем, который создал не просто театр, а целое культурное наследие, сообщила экс-вокалистка группы «Ленинград», актриса «Русской антрепризы» Юлия Коган.

«Смерть Рудольфа Давыдовича — огромная утрата не только для „Русской антрепризы“, но и для всего театрального мира», — сказала Коган изданию «Петербургский дневник».

Причина смерти Фурманова пока неизвестна. О дате и месте прощания сообщат позднее.

Рудольф Фурманов основал театр «Русская антреприза» в 1988 году. До конца своих дней он оставался его директором. Фурманов знаком и многим кинозрителям — он сыграл более 80 ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Улицы разбитых фонарей — 4», «Собака на сене», «Бандитский Петербург — 3», «Последняя дорога».