«Оскар» впервые разрешит зрителям выбрать любимый фильм

Киноакадемия решила впервые провести зрительское голосование на премии «Оскар». Выбрать свой любимый фильм смогут пользователи Twitter.

Голосование за фильмы, вышедшие на экраны в 2021 году, запустили 14 февраля. Пользователи Twitter смогут отметить понравившуюся картину до 3 марта, сообщило издание The Hollywood Reporter. Причем можно выбрать фильм, даже если его не номинировали на награду.

Проголосовать за ту или иную ленту можно с помощью хэштега #OscarsFanFavorite. Пользователи также могут выкладывать с ним любимые сцены из фильмов. Самые популярные отрывки покажут во время церемонии награждения. Лидера зрительского голосования тоже объявят на мероприятии.

Награду получит не только фильм, но и пять участников зрительского голосования. Пользователям вручат бесплатные билеты в кинотеатры, подписку на стриминговые сервисы и эксклюзивные сувениры. Еще организаторы премии выберут трех проголосовавших в Twitter, которым подарят поездку в Лос-Анджелес на церемонию 2023 года.

Торжественная церемония вручения «Оскара» пройдет 27 марта. Американская киноакадемия объявила номинантов на премию в начале февраля.