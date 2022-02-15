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    15 февраля 2022, 00:30

    «Оскар» впервые разрешит зрителям выбрать любимый фильм

    Киноакадемия впервые проведет зрительское голосование на «Оскаре» в 2022 году

    Дарья Бунякова

    Киноакадемия решила впервые провести зрительское голосование на премии «Оскар». Выбрать свой любимый фильм смогут пользователи Twitter.

    «Оскар» впервые разрешит зрителям выбрать любимый фильм

    Голосование за фильмы, вышедшие на экраны в 2021 году, запустили 14 февраля. Пользователи Twitter смогут отметить понравившуюся картину до 3 марта, сообщило издание The Hollywood Reporter. Причем можно выбрать фильм, даже если его не номинировали на награду.

    Проголосовать за ту или иную ленту можно с помощью хэштега #OscarsFanFavorite. Пользователи также могут выкладывать с ним любимые сцены из фильмов. Самые популярные отрывки покажут во время церемонии награждения. Лидера зрительского голосования тоже объявят на мероприятии.

    Награду получит не только фильм, но и пять участников зрительского голосования. Пользователям вручат бесплатные билеты в кинотеатры, подписку на стриминговые сервисы и эксклюзивные сувениры. Еще организаторы премии выберут трех проголосовавших в Twitter, которым подарят поездку в Лос-Анджелес на церемонию 2023 года.

    Торжественная церемония вручения «Оскара» пройдет 27 марта. Американская киноакадемия объявила номинантов на премию в начале февраля.