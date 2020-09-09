Изменились правила для номинирования на «Оскар» с 2024 года
На сайте киноакадемии сказано, что не менее одного из ведущих актеров или значительный актер второго плана должны принадлежать к недостаточно представленной расовой или этнической группе. Кроме того, не менее 30% второстепенных ролей должны играть представители ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщины или люди с инвалидностью.
Стандарты разработала специальная рабочая группа по образцу правил, принятых в Великобритании национальной академией кино.
Президент киноакадемии США Дэвид Рубин подчеркнул, что новые правила должны отражать разнообразие общества и аудитории, которая смотрит кино. По его мнению, вводимые стандарты станут катализатором для долгосрочных и существенных изменений в киноиндустрии.
Лауреат премий BAFTA Брэдли Купер заявил, что считает премию «Оскар» и сезон премий интересными, но лишенными смысла.