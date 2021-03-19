Премия Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» превратилась в политический инструмент. Такое мнение озвучил советский и российский режиссер, сценарист, продюсер, политический деятель Владимир Бортко, сообщило РИА ФАН.

«Она [кинопремия] стала политическим инструментом, и не более того. Это становится очевидным, если посмотреть на последние несколько лет», — заявил режиссер.

Церемонию вручения кинопремии «Оскар» впервые показали по телевидению 19 марта 1953 года. В 2021-м она пройдет 25 апреля в очном формате в театре Dolby в Лос-Анджелесе. Участвовать через Zoom будет нельзя. Объявлен список претендентов на лучший фильм. Кинокритик Егор Москвитин заявил, что из всего списка больше всех выделяется картина «Земля кочевников».

Накануне журнал The Spectator раскритиковал Американскую киноакадемию за отход от основных принципов награждения. В материале говорится, что руководство все чаще выбирает ленты не за высокие достижения создателей в области киноискусства. В последнее время среди кандидатов больше числится женщин-режиссеров и представителей этнических меньшинств. Причина кроется в возросшей активности сторонников феминизма.