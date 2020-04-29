По его словам, «движение к онлайну было очевидным», и «сколько бы ни выступали против компании в Каннах и на других ведущих мировых кинофорумах, это вещь, с которой уже невозможно не считаться». Также Голубчиков уточнил, что из-за коронавируса «в этом году будет не так много картин, которые могли бы участвовать в номинациях и претендовать на награды американской киноакадемии, это тоже повлияло на пересмотр правил».

«То, что случилось, должно было рано или поздно случиться. Коронавирус все-таки сдвинул эту гору к Магомеду», — заключил кинокритик.