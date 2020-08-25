Оружие Петре I и Николая II представят на выставке в Санкт-Петербурге

Выставка будет называться «Мастерство оружейников XVII–XIX вв.». посетители также смогут увидеть уникальные по своему исполнению образцы холодного, огнестрельного и защитного вооружения стран Европы и Азии.

Широко представлено оружие Франции, Испании, Италии, Германии, Англии, Польши и других стран. Выставленные экспонаты позволят ознакомиться с различными техниками украшения оружия: чернение, инкрустация, чеканка и резьба по железу.