Оружие Петре I и Николая II представят на выставке в Санкт-Петербурге
Редкие экспонаты продемонстрируют в Санкт-Петербургском Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны России. Это ружье Петра I и револьвер Николая II. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Выставка будет называться «Мастерство оружейников XVII–XIX вв.». посетители также смогут увидеть уникальные по своему исполнению образцы холодного, огнестрельного и защитного вооружения стран Европы и Азии.
Широко представлено оружие Франции, Испании, Италии, Германии, Англии, Польши и других стран. Выставленные экспонаты позволят ознакомиться с различными техниками украшения оружия: чернение, инкрустация, чеканка и резьба по железу.