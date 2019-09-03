Оркестр «Русская филармония» стал участником мирового рекорда в акции День гимна

Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» принял участие в самом массовом живом исполнении Гимна России в истории. 1 сентября Гимн России исполнили рекордный восьмитысячный оркестр и многонациональный хор из более 20 тысяч участников.

Мировой рекорд зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса. Всероссийская акция День гимна прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В 2019 году исполняется 75 лет с момента создания музыкального произведения, положенного в основу современного гимна России.

Всего в акции участвовали 181 оркестр и 200 хоров из 85 регионов страны, среди которых Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония», Оркестр XXI века под управлением Павла Овсянникова, Балтийский симфонический оркестр, сводный военный оркестр Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ, ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, Академический хор русской песни под руководством Н. Азарова, исполнители молодежных и волонтерских организаций, а также хор болельщиков Российского футбольного союза. В составе сводного оркестра были собраны более 19 видов музыкальных инструментов — струнные, духовые, ударные и клавишные. Оркестр расположился на поле стадиона, поделенного на 192 сектора. Музыкальная подготовка к акции «День гимна» проходила под руководством Народного артиста России, музыкального редактора современного исполнения гимна России Павла Овсянникова.

Уникальный состав оркестра численностью 8097 исполнителей был признан рекордным и вошел в Книгу рекордов Гиннесса в категории «Самый большой оркестр», превзойдя прежнее достижение, когда в 2016 году на арене Commerzbank в городе Франкфурт (Германия) были собраны 8076 музыкантов. Российский рекорд зафиксировала официальный судья Книги рекордов Люсия Синигальези. Рекорд был официально подтвержден после тщательной проверки и подсчета количества участников оркестра.

Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» — официальный симфонический оркестр Москвы.