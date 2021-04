Оркестр MusicAeterna сыграл Моцарта в воздухе. Видео

Летевшие из Москвы в Амстердам музыканты оркестра MusicAeterna устроили для пассажиров самолет настоящий концерт. Они сыграли одно из популярных произведений композитора Вольфганга Амадея Моцарта Симфония № 40 in G minor.

Подписчик «360», летевший с ними одни рейсом, поделился снятым в салоне самолета видео.

В Мадриде это произведение немецкого композитора прозвучит 21 апреля в национальном зале Auditorio Nacional de Música.

Пресс-секретарь оркестра Оксана Гекк сообщила «360», что ролик был сделан во время полета коллектива в Испанию. Симфонии Моцарта № 40 in G minor и № 41 in C major ‘Jupiter 23 апреля прозвучат в Барселоне.

«Можно сказать, что это был первый после локдауна концерт при 100-процентной рассадке», — пошутила она.