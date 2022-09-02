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02 сентября 2022, 13:12

Оркестр Донецкой филармонии «Виола» выступит в Петербурге

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В Санкт-Петербурге состоится концерт оркестра Донецкой филармонии «Виола» в День памяти жертв блокады Ленинграда, 8 сентября. Об этом сообщил “Петербургский дневник”.

Горожан и гостей города приглашают принять участие в памятных событиях проекта «Ночь перед блокадой». В ночь с 8 на 9 сентября на Марсовом поле пройдут основные мероприятия, начиная с 23:00.

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Программу откроет литературно-музыкальная композиция петербургских и донецких актеров в сопровождении оркестра филармонии «Виола». Прозвучат стихотворения поэтов, творивших в годы Великой Отечественной войны и переживших блокаду Ленинграда. 

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Главным моментом памятной акции станет трансляция на разведенный Троицкий мост фото- и видеохроники блокады. 

Санкт-Петербург

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