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    07 февраля 2022, 22:06

    Оригинальную концовку «Бойцовского клуба» в Китае вернули после жалоб зрителей

    Китайский видеосервис Tencent Video вернул оригинальный финал фильма «Бойцовский клуб»

    Алексей Иванчин

    Китайский видеосервис Tencent Video практически полностью восстановил оригинальный финала фильма Дэвида Финчера «Бойцовский клуб». Теперь в ленте присутствуют 11 из 12 ранее изъятых сцен — кроме сцены секса. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

    По данным СМИ, в компании пошли на такой шаг после негативной реакции пользователей на цензуру. При этом в Tencent Video ситуацию комментировать не стали.

    Информация о радикальном изменении финала «Бойцовского клуба» в Китае появилась 24 января. В оригинале герой в исполнении Эдварда Нортона убивает в себе личность террориста Тайлера Дердена (Брэд Питт), организовавшего теракты в зданиях крупнейших банков, после чего берет за руку свою возлюбленную (Хелена Бонем Картер) и наблюдает за взрывами небоскребов.

    В измененной версии для китайских зрителей вместо этой сцены появляются титры, где сообщается, что полиции удалось раскрыть план благодаря подсказке Тайлера, преступники были арестованы, а взрывы предотвращены.

    «После суда Тайлер был отправлен в психиатрическую больницу, где получил лечение. Он вышел из больницы в 2012 году», — говорится в фильме.

    Причину изменения концовки фильма в Tencent Video объяснять не стали.