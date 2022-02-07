Оригинальную концовку «Бойцовского клуба» в Китае вернули после жалоб зрителей

Китайский видеосервис Tencent Video практически полностью восстановил оригинальный финала фильма Дэвида Финчера «Бойцовский клуб». Теперь в ленте присутствуют 11 из 12 ранее изъятых сцен — кроме сцены секса. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным СМИ, в компании пошли на такой шаг после негативной реакции пользователей на цензуру. При этом в Tencent Video ситуацию комментировать не стали.

Информация о радикальном изменении финала «Бойцовского клуба» в Китае появилась 24 января. В оригинале герой в исполнении Эдварда Нортона убивает в себе личность террориста Тайлера Дердена (Брэд Питт), организовавшего теракты в зданиях крупнейших банков, после чего берет за руку свою возлюбленную (Хелена Бонем Картер) и наблюдает за взрывами небоскребов.

В измененной версии для китайских зрителей вместо этой сцены появляются титры, где сообщается, что полиции удалось раскрыть план благодаря подсказке Тайлера, преступники были арестованы, а взрывы предотвращены.

«После суда Тайлер был отправлен в психиатрическую больницу, где получил лечение. Он вышел из больницы в 2012 году», — говорится в фильме.

Причину изменения концовки фильма в Tencent Video объяснять не стали.