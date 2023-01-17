Культура 17 января 2023, 14:13 Организаторы Московского международного кинофестиваля открыли прием заявок Московский международный кинофестиваль пройдет с 21 по 27 апреля РИА «Новости»

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Стартовал прием заявок на участие в 45-м Московском международном кинофестивале, в том числе в конкурсе «Русские премьеры». Он пройдет с 21 по 27 апреля, сообщила пресс-служба ММК.

Кинематографисты могут показать свои работы в основной программе, категориях документального и короткометражного кино, а также во внеконкурсной — например, для анимации и сериалов.

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Второй год подряд организаторы ММК проведут конкурс «Русские премьеры». В прошлом году, по словам пресс-службы, он пользовался успехом у зрителей.

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Заявку можно подать на сайте фестиваля до 17 февраля включительно. В смотре примут участие фильмы, которые сняли до 1 мая прошлого года.

ММК проводят с 1935 года. Председателем отборочной комиссии стал Иван Кудрявцев, президентом фестиваля — Никита Михалков. В 2022 году на площадках ММК показали более 240 картин из 50 стран мира. Победил фильм иранского режиссера Бехруза Шоайби «Без предварительной договоренности».