Организаторы фестивалей в России заявили о готовности провести концерты летом даже в пандемию

Организаторы музыкальных фестивалей в России пообещали провести мероприятия летом. Они готовы на концерты с любыми возможными ограничениями. По их словам, действующие меры их не пугают.

Как рассказали РБК организаторы open air, в России люди настроены более оптимистично, чем в целом по миру. Например, фестиваль «Дикая мята» ждет разрешения от местных властей, чтобы провести музыкальный интерактив. Продажи билетов далеки от интенсивных, однако их спасают люди, для которых фестиваль за долгое время стал важной частью календарного года.

Фестиваль «Панки в городе» планирует провести свое мероприятие даже с ограничением заполняемости в 50%. Организаторы «Нашествия» ждут июля, они планируют проводить мероприятие, однако при этом строго блюсти санитарные правила.

«Есть позитивные сигналы: вакцинация, снижение заболеваемости. Кроме того, прошлое лето показало, что в жаркий период заболеваемость гораздо ниже. Так или иначе, фестиваль будет проходить со строгим соблюдением действующих на момент его проведения противоэпидемических требований и правил», — отметили организаторы.

Организатор «Летчикфеста» рассказал, что спрос на билеты достаточно скудный, хотя сами продажи начались еще в январе. Относительно программы фестиваля он сказал, что все выступления перенесены с прошлого года, поэтому лайн-ап сохранен.