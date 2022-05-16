Организаторы Евровидения заменили оценки, которые члены жюри от Румынии выставили участникам конкурса, сообщила глава румынской делегации Юлиана Марчук. Высший балл отдали Украине вместо Молдавии, отметила она.

«Мы были удивлены, обнаружив, что результат голосования румынского жюри не был учтен при подсчете итогового рейтинга, организаторы использовали другой набор оценок от имени жюри нашей страны. Уточняем, что жюри из Румынии решило поставить максимальный балл представителям Молдавии», — заявила Марчук телеканалу TVR. Ее слова процитировало РИА «Новости».

В результате изменений, которые внесли организаторы конкурса, Молдавия не получила баллов от Румынии.

Перед объявлением голосования, как уточнил телеканал, Европейский вещательный союз отстранил жюри шести стран от конкурса на основании «неправильной схемы голосования». Какие именно страны были отстранены, уточнено не было.

При объявлении итогов голосования румынского жюри, на экране не было представительницы страны Эды Маркус. Объявил решение представитель Евровидения в Турине.

Победителем Евровидения-2022 стала украинская группа Kalush Orchestra. Коллектив выступил с песней Stefania и набрал 631 балл. Группа победила с большим отрывом. У серебряного призера конкурса — представителей из Великобритании — 466 голосов. Музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что поддержка Kalush Orchestra на 80% имела политическую подоплеку. В беседе с «360» он отметил, что если отбросить политический фактор, то он бы поставил Kalush Orchestra с седьмого по 10-е место.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, победа на Евровидении участников от Украины показала, что сейчас в тренде унижать Европу.