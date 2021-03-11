Организаторы Евровидения не допустили на конкурс песню Белоруссии про «плясать под дудочку»

Организаторы Евровидения через два дня после публикации песни Белоруссии «Я научу тебя» выступили с официальным заявлением. Они запретили стране соревноваться с этой композицией, сочтя ее политизированной.

Белоруссию в 2021 году должна была представлять группа «Галасы ЗМеста». В полубардовской-полушансонной песне «Я научу тебя» пелись такие слова:

Я научу тебя плясать под дудочку,

Я научу тебя клевать на удочку,

Я научу тебя ходить по струночке,

Ты будешь всем доволен, рад всему.

В одном из куплетов группа пела также про лошадей, которые должны «пахать в угаре» в то время, пока герою не стоит «портить борозды», а лучше «мечтать о новых прибамбасах», которые можно взять в кредит.

Организаторы Евровидения после массовых жалоб на YouTube заявили, что группе придется изменить песню или заявить другую, поскольку представленная композиция полностью политизирована. Это противоречит правилам конкурса, который позиционирует себя как праздник музыки без политики.

В случае, если Белоруссия откажется выполнять требования организаторов, ее дисквалифицируют.