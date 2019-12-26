Организаторы Burning Man подали иск против властей США

Организаторы фестиваля — некоммерческая организация Black Rock City LLСэ. Они подали иск в федеральный окружной суд США в Вашингтоне 13 декабря. Руководители не довольны, что власти требуют компенсировать затраты на работу полицейских и других служб во время фестиваля. Также их принуждают выплачивать 3% от выручки с продажи билетов.

Последние четыре года бюро обязуют обосновать сборы, которые растут с каждым очередным мероприятием. В 2012 году организация заработала 1,4 миллиона долларов, а к 2019 году — 2,9 миллиона долларов. При этом за последние три года сборы на возмещение затрат возросли на 291%, хотя количество участников Burning Man увеличилось только на 39%, отметили адвокаты Black Rock City.

Burning Man — ежегодный фестиваль в пустыне Блэк-Рок в Неваде, который длится восемь дней. Организаторы выставляют произведения современного искусства, также выступают различные артисты, круглосуточно играют диджеи. Кульминацией фестиваля считается сжигание большой фигуры человека.

Впервые фестиваль прошел в 1986 году. В 2016-м гости наблюдали за тем, как в пустыне развеяли прах британского музыканта Дэвида Боуи.