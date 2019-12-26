    26 декабря 2019, 10:28

    Организаторы Burning Man подали иск против властей США

    Алена Макаренко

    Организаторы фестиваля Burning Man подали иск к бюро земельного управления США. Они считают несправедливыми сборы на проведение мероприятия, поэтому намерены восполнить растраты. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на The Associated Press.
    Организаторы Burning Man подали иск против властей США

    Организаторы фестиваля — некоммерческая организация Black Rock City LLСэ. Они подали иск в федеральный окружной суд США в Вашингтоне 13 декабря. Руководители не довольны, что власти требуют компенсировать затраты на работу полицейских и других служб во время фестиваля. Также их принуждают выплачивать 3% от выручки с продажи билетов.

    Последние четыре года бюро обязуют обосновать сборы, которые растут с каждым очередным мероприятием. В 2012 году организация заработала 1,4 миллиона долларов, а к 2019 году — 2,9 миллиона долларов. При этом за последние три года сборы на возмещение затрат возросли на 291%, хотя количество участников Burning Man увеличилось только на 39%, отметили адвокаты Black Rock City.

    Burning Man — ежегодный фестиваль в пустыне Блэк-Рок в Неваде, который длится восемь дней. Организаторы выставляют произведения современного искусства, также выступают различные артисты, круглосуточно играют диджеи. Кульминацией фестиваля считается сжигание большой фигуры человека.

    Впервые фестиваль прошел в 1986 году. В 2016-м гости наблюдали за тем, как в пустыне развеяли прах британского музыканта Дэвида Боуи.