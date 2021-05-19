Органист Жан-Батист Робин выступит в зале «Зарядье»

24 мая в зале «Зарядье» состоится выступление французского органиста и композитора Жан-Батиста Робина. Об этом сообщило ИА НСН.

По данным информагентства, музыкант исполнит произведения Дюпре, Дебюсси, Видора, Франка, Листа и других композиторов. Отмечается, что выступления органиста проходят на известных европейских площадках и в знаменитых соборах, среди которых Сен-Сюльпис и Нотр-Дам. Робин занимает пост органиста Королевской капеллы Версаля и является профессором органной кафедры Консерватории в Версале.