Культура 28 августа 2023, 16:52 Ореховую гостиную реконструируют в особняке Половцева в Петербурге

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В Петербурге реконструируют Ореховую гостиную в особняке Половцева, которая пострадала в результате пожара в 2018м году. Об этом написал сайт «МК в Питере».

Последний раз во время ремонтных работ специалисты укрепили фундамент, частично отреставрировали парадные интерьеры, заменили кровлю и остеклили крышу, сообщил Piter.TV.

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В финансировании работ примет участие Фонд содействия по восстановлению объектов истории и культуры.