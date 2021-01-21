Опубликованы записи Кристиана Диора об идеале женской красоты

Представительницы прекрасного пола в тот период успели пройти массу невзгод войны. Они носили обувь на толстой подошве и одежду простого покроя. Диор решил пойти против устоявшихся и вынужденных трендов, создав наряды с пышными юбками, облегающими лифами и изящными линиями.

«Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера. Я рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно-выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся книзу, как чашечки цветка, юбки», — говорится в записях дизайнера.

Целью Кристиана было вернуть женщинам возможность ощущать себя слабыми и нежными, а также разрешить себе легкость. Стиль Диора ругали из-за расточительности и непрактичности. Однако каждая его коллекция вызывала ажиотаж и привлекала огромное внимание.

Его клиентками были такие знаменитые личности как Элизабет Тейлор, Мэрилин Монро и Жаклин Кеннеди. Выбирала Dior и Грейс Келли, а Марлен Дитрих не соглашалась играть, если костюмы для нее шились другими модельерами. Младшая сестра королевы Елизаветы II Маргарет была в отличных отношениях с Диором. Платье, которое он создал для нее на ее 21-й день рождения в 1951 году, в настоящий момент находится в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.