Опубликована первая короткометражка Кристофера Нолана

Пользователь форума Reddit нашел и опубликовал самую первую работу Кристофера Нолана — короткий метр под названием «Тарантелла». На момент съемок режиссеру было 19 лет. Об этом рассказала «Газета.ru».

«Тарантелла» была впервые показана в 1990 году в программе Image Union на чикагском телеканале. Пользователь Reddit с никнеймом Apprehensive_Shake_8 узнал о фильме и связался с продюсером этого телеканала Томом Вайнбергом. Вместе с сотрудником архива телестанции продюсеру удалось найти физическую копию «Тарантеллы» и оцифровать ее.

Фильм быстро разлетелся по Сети — его можно найти на Reddit, Vimeo, YouTube и «ВКонтакте». Эта короткометражка была снята Кристофером Ноланом вместе с продюсером Роко Беличем, который позднее, в 2000 году, был номинирован на «Оскар» за документальный фильм «Дженис Блюз».

Короткометражка показывает кошмарные сны главного героя, в которых он видит демонов и пауков.