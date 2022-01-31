Опубликован трейлер сериала по мотивам игры Halo

Стриминговый сервис Paramount+ опубликовал трейлер экранизации серии видеоигр Halo. Об этом написало РИА ФАН.

Премьера экранизации, которая будет сериалом, состоится на Paramount+ 24 марта этого года. Сюжет сериала разворачивается в далеком будущем. Человечество вступает в конфликт с инопланетной расой — ковенантами. Чтобы победить, оно создает сверхсильных суперлюдей, которые должны победить противника.

Главную роль — мастера Чифа — в сериале исполнил Пабло Шрайбер. Также в проекте снялись актеры Наташа МакЭлхоун, Боким Вудбайн, Джен Тейлор, Шабана Азми, Олив Грэй и другие.

Ранее актер Генри Кавилл, сыгравший Ведьмака в одноименном сериале и известный любовью к видеоиграм, предложил снять экранизацию видеоигры про Дикий Запад Red Dead Redemption 2, созданной студией Rockstar Games. Кавилл вызвался исполнить в экранизации главную роль. Он рассказал, что сам играет в игру назвал себя ее большим поклонником.