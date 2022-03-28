Опубликован трейлер сериала о съемках «Крестного отца»

Стриминговый сервис Paramount+ опубликовал трейлер сериала «Предложение», который расскажет о съемках картины «Крестный отец». Об этом написало издание IncNews.

В сериале будут показаны сложности, с которыми столкнулись режиссер Фрэнсис Форд Коппола и продюсер Альберт С. Радди при создании фильма. Главные роли исполнят Майлз Теллер, Дэн Фоглер, Мэттью Гуд, Сэл Лэнди, Майкл Гандольфини и другие.

Премьера сериала запланирована на 28 апреля 2022 года.