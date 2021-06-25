Опубликован трейлер к фильму о побеге из дворца принца Гарри и Меган Маркл

Вышел первый трейлер к фильму «Гарри и Меган: Побег из дворца» — третьей части киносерии о герцогах Сассекских. Ролик опубликован на YouTube-канале Entertainment Tonight.

Драматическая автобиографическая кинокартина посвящена последним двум годам жизни скандально известной британской пары.

Внук королевы Великобритании Елизаветы II — принц Гарри и его жена, бывшая актриса Меган Маркл — больше года назад покинули семью монархов и улетели в Америку. В США супруги заявили о сложении с себя королевских обязанностей.

В феврале в интервью американской тележурналистке Опре Уинфри они назвали причины, которые привели их к тому, чтобы наследник престола оставил родину. Кадры из этой беседы тоже попали в байопик.

Герцога Сассекского сыграл актер Джордан Дин, а герцогиню — Сидни Мортон. Премьера драмы «Гарри и Меган: Побег из дворца» запланирована на осень, отметила «Экономика сегодня».