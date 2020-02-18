Опубликован топ самых ожидаемых фильмов 2020 года
Топ фильмов составило издание The Hollywood Reporter. Оценить выбор журналистов можно будет уже 21 февраля. В этот день в прокате появятся «Эмма», «Последнее, чего он хотел» и «Зов предков».
Под конец месяца в кино можно будет сходить на «Человека-невидимку». Весной марафон ожидаемых фильмов продолжат такие ленты, как «Вне игры», «Бладшот», «Блондинка в законе 3», «Форсаж 9» и многие другие. Детей можно будет сводить на «Скуби-ду», «Троллей. Мировой тур» и «Губку Боба в бегах».
В летние дни стоит взять прохладной газировки и посмотреть такие фильмы, как «Кэндимен», «Круиз по джунглям», «Телохранитель жены киллера» и «Морбиус».
Осенью ожидается выход «King’s man: Начало», «Годзилла против Конга», «Заклятие 3: По воле дьявола» и «Гигантик». Наступление зимы порадует картинами «Поездка в Америку 2», «Семейка Крудс 2», «Евровидение» и «Пусть говорят».
В 2021 году должен выйти «Отряд самоубийц 2». Поклонники уже увидели первые кадры со съемочной площадки.