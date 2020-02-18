Опубликован топ самых ожидаемых фильмов 2020 года

Перед Новым годом все составляли разные рейтинги уходящего десятилетия. Но 2020 год обещает быть не менее интересным. Поклонников хорошего кино ждет огромное количество фильмов, которые выйдут на экраны. Журналисты составили список из 77 самых ожидаемых картин. Хватит на каждый выходной.

Топ фильмов составило издание The Hollywood Reporter. Оценить выбор журналистов можно будет уже 21 февраля. В этот день в прокате появятся «Эмма», «Последнее, чего он хотел» и «Зов предков».

Под конец месяца в кино можно будет сходить на «Человека-невидимку». Весной марафон ожидаемых фильмов продолжат такие ленты, как «Вне игры», «Бладшот», «Блондинка в законе 3», «Форсаж 9» и многие другие. Детей можно будет сводить на «Скуби-ду», «Троллей. Мировой тур» и «Губку Боба в бегах».

В летние дни стоит взять прохладной газировки и посмотреть такие фильмы, как «Кэндимен», «Круиз по джунглям», «Телохранитель жены киллера» и «Морбиус».

Осенью ожидается выход «King’s man: Начало», «Годзилла против Конга», «Заклятие 3: По воле дьявола» и «Гигантик». Наступление зимы порадует картинами «Поездка в Америку 2», «Семейка Крудс 2», «Евровидение» и «Пусть говорят».

В 2021 году должен выйти «Отряд самоубийц 2». Поклонники уже увидели первые кадры со съемочной площадки.