Опубликован тизер сериала «Девушка из Плейнвилля» с Эль Фаннинг

Платформа Hulu опубликовала тизер сериала «Девушка из Плейнвилля», главную роль в котором исполнила актриса Эль Фаннинг. Об этом сообщило IncNews.

Сюжет сериала основан на реальных событиях, произошедших в 2014 году. Главная героиня — Мишель Картер, девушка, которую обвинили в непредумышленном убийстве после того, как она отправила своего парню несколько сообщений, после которых он совершил самоубийство. Картер получила два с половиной года тюрьмы, однако освободилась через год и три месяца за примерное поведение.

Премьера сериала состоится на Hulu 29 марта.