Опубликован тизер нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Компания Warner Bros. представила дебютный тизер-трейлер фильма «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза, главную роль в котором сыграл Роберт Паттинсон. Ролик был представлен во время конференции DC Fandome.

Кроме того, режиссер ленты поделился некоторыми ее деталями, пишет портал Vgtimes. По сюжету картины Брюс Уэйн, роль которого исполняет Паттинсон, стал Бэтменом около двух лет назад. Однако жители города Готэм еще не считают его своим героем. В картине Бэтмену предстоит расследовать череду убийств, которая связана с историей его происхождения.

Для героев и злодеев в картине искали новый индивидуальный подход. Зрители увидят в ленте Загадочника, Женщину-кошку, Пингвина и других персонажи. В том случае, если фильм окажется успешным, то он начнет новую вселенную DC.

На сегодняшний день было отснято порядка 20-30% картины. Создателям фильма пришлось брать перерыв в съемках из-за пандемии коронавируса. Премьера ленты запланирована на 2021 год.

Накануне режиссер Мэтт Ривз опубликовал в соцсетях официальный логотип и постер нового «Бэтмена». На постере изображен главный герой картины.