Опубликован тизер фильма «Мажор» с Прилучным

Ролик представила российская кинокомпания Sreda.

Режиссеры фильма — Николай Булыгин и Максим Полинский. Главную роль в фильме сыграл Павел Прилучный. Он тоже опубликовал тизер у себя в Instagram. В киноленте также снялись Евгений Стычкин, Даниил Воробьев, Игорь Жижикин.

Фильм представляет собой продолжение третьего сезона популярного сериала «Мажор» на Первом канале.

Кинокартина расскажет о достаточно взбалмошном и безответственном мажоре Игоре Соколовском. Однажды он неожиданно вступается за своего друга и ввязывается в драку с полицейскими. В качестве наказания отец Игоря отправляет молодого человека на работу в полицию. В органах главный герой взрослеет, проявляет упорство и решимость, встречает настоящую любовь. А еще он расследует дело об убийстве своей матери.

Пока продюсеры сериала держат в секрете сюжетные подробности.

Дата премьеры неизвестна.