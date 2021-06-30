Опубликован первый трейлер приквела «Клана Сопрано»

Киностудия Warner Bros. опубликовала первый трейлер приквела популярного сериала от HBO «Клан Сопрано». Полнометражный фильм расскажет о юности главного героя сериала, Тони Сопрано, написала ОСН.

Фильм получил название «Множественные святые Ньюарка». Он расскажет о молодых годах Тони Сопрано, действие развернется в 1960-х и 1970-х годах в Ньюарке.

Примечательно, что роль молодого Тони Сопрано исполнил Майкл Гандольфини — сын Джеймса Гандольфини, который играет Тони Сопрано в сериале. Режиссером стал Алан Тейлор, снявший такие фильмы, как «Терминатор: Генезис» и «Тор 2: Царство тьмы».

Мировая премьера картины запланирована на 24 сентября на видеосервисе «HBO Max». На большие экраны фильм выйдет 1 октября.

Сериал «Клан Сопрано» выходил на экраны с 1999 по 2007 год. Он рассказывает историю босса мафии Тони Сопрано, который борется с жизненными трудностями и пытается найти баланс между криминалом и личной жизнью, а также посещает психиатра.