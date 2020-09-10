Опубликован первый трейлер «Дюны» Дени Вильнева

В Сети появился первый трейлер фильма «Дюна» режиссера Дени Вильнева. Это очередная экранизация одноименного романа американского писателя Фрэнка Герберта.

Главную роль в фильме исполнил Тимои Шаламе. Также в картине снялись Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Зендея, Стеллан Скарсгард, Джош Бролин, Хавьер Бардем, Шарлотта Рэмплинг и другие актеры, передает RT.

В фильме рассказывается о далеком будущем. Люди живут на разных планетах, принадлежащих влиятельным семьям. К одной из таких семей относится и к главный герой. Однако его родных убивают представители другого рода. Теперь молодому аристократу нужно найти союзников и вернуть себе планету.

Фильм снимали в Венгрии и Иордании. Россияне смогут увидеть картину 17 декабря 2020 года. Режиссер пообещал снять, как минимум, два фильма по произведению Фрэнка Герберта. Он уверен, что такой масштабный роман не уместить в одну кинокартину.