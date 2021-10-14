Опубликован первый трейлер 7 сезона «Сватов»

Опубликован первый трейлер седьмого и последнего сезона популярного украинского сериала «Сваты». Об этом написали Дни.ру.

Звезда сериала Татьяна Кравченко опубликовала кадры новых эпизодов в своем Instagram.

«„Сваты“ возвращаются на ваши экраны! Долгожданная премьера уже совсем скоро», — написала актриса.

Перерыв в трансляции был большой — седьмой сезон пытались снять с 2014 года, однако завершить съемки удалось лишь в этом. Финальные серии отсняли летом в Грузии. О том, что сезон станет последним, заявил режиссер проекта во время съемок.

В новом сезоне сериала зрителей перенесут в прошлое, чтобы показать жизнь молодых Ивана и Валентины Будько. Кроме того, финальный сезон ознаменуется свадьбой внучки героев Жени, которая в начале сериала была еще совсем маленькой девочкой.

Финальный сезон выйдет на украинском канале «1+1». Даты премьеры пока не раскрываются.