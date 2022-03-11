Опубликован первый кадр мюзикла «Пиноккио» с Томом Хэнксом

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал первый кадр мюзикла «Пиноккио», роль отца Пиноккио Джеппетто в которой исполнит Том Хэнкс. Об этом написало ИА Nation News.

Кадр из будущей картины опубликован в аккаунте Disney+ в Instagram. На нем — Том Хэнкс в образе Джеппетто и сам Пиноккио.

Режиссером картины стал Роберт Земекис, автор фильмов «Назад в будущее» и «Форрест Гамп». Главного персонажа сказки озвучит 13-летний актер Эван Эйнсуорт. Помимо Тома Хэнкса, роли в мюзикле исполнят такие звезды как Роберт Дауни — младший, Джозеф Гордон-Левитт, Люк Эванс и другие. Дата выхода фильма пока держится в секрете, но, по информации СМИ, премьера состоится на стриминге осенью 2022 года.

Ранее стало известно, что актер Джейсон Момоа, известный по ролям в сериале «Игра престолов» и фильме «Аквамен», сыграет антагониста в «Форсаже — 10». Режиссером новой части проекта станет Джастин Лин, который снимал четвертый, пятый и шестой фильмы.