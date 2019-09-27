Опубликован новый трейлер фильма «Ирландец»

Стриминговый сервис Netflix выложил на видеохостинг YouTube ролик телефильма «Ирландец». Основанная на книге Чарльза Брандта «Я слышал, ты красишь дома» картина рассказывает о знаменитом наемном убийце Фрэнке Ширане.

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Эпическая сага посвящена разгулу послевоенной преступности в США. Она рассказана от лица ветерана Второй мировой войны Фрэнка Ширана, который работал на самых известных криминальных фигур прошлого века.

В основу сюжета легла одна из величайших неразгаданных загадок американской истории — исчезновение профсоюзного босса Джимми Хоффа.

Ставший после военной службы наемным киллером мужчина подозревался в убийстве 25 гангстеров. В том числе, его считали виновным в загадочном исчезновении Хоффу.

В трейлере Ширан (Роберт де Ниро) и Рассел Буффалино (Джо Пеши) планируют убить героя Аль Пачино.

Премьер фильма состоится 27 сентября в Нью-Йорке в рамках кинофестиваля. В ограниченный прокат в США «Ирландец» потупит 1 ноября.

Трейлер уже набрал почти 790 тысяч просмотров и 14 тысяч пометок «нравится».