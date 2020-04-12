Опубликован клип на песню Repetition ‘97 Дэвида Боуи

Клип на песню Дэвида Боуи Repetition ’97, смонтированный из ранее не публиковавшихся репетиционных записей, был выложен на официальном YouTube-канале легендарного рокера. Видео было снято в студии перед туром Earthling Tour 1997 года.

Портал NME сообщил, что трек войдет в альбом ChangesNowBowie вместе с еще восемью ранее не издававшимися композициями Боуи. Их запись, состоявшуюся в ноябре 1996 года в студии Looking Glass в Нью-Йорке, спродюсировали Ривз Гэбрелс, Марк Плати и сам певец.

Эти композиции уже исполнялись на концерте в честь 50-летия Дэвида Боуи в 1997 году, но широкий слушатель познакомится с ними только в альбоме ChangesNowBowie, релиз которого запланирован на 17 апреля.

Самая ранняя из звукозаписей Боуи, сделанная им в возрасте 16 лет, была продана на аукционе 40 тысяч фунтов (около 3,6 миллиона рублей).