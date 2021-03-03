Определились соперники по четвертьфиналу Кубка России по футболу

Российский футбольный союз опубликовал результаты жеребьевки четвертьфинала Кубка России. Итоги появились в Twitter РФС.

Тульский «Арсенал» выйдет на поле против ЦСКА, «Ахмат» сразится с «Уфой», «Крылья Советов» сыграют против «Динамо», соперником «Сочи» станет московский «Локомотив».

Матчи пройдут 7 и 8 апреля. Встречи пройдут на домашних стадионах команд, которые стоят в опубликованном списке первыми. Пары из прошедших в полуфинал победителей определят также при помощи жеребьевки.