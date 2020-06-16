Определились предварительные победители театрального конкурса имени Железкина

Министерство культуры Московской области опубликовало шорт-лист победителей театральной премии имени народного артиста России и руководителя Мытищинского театра кукол «Огниво» Станислава Железкина.

Учрежденный главой Мытищ Виктором Азаровым конкурс проводится во второй раз. В этом году премия будет присуждаться в трех номинациях — «Лучший драматический спектакль» (1 миллион рублей), «Лучший кукольный спектакль» (700 тысяч рублей), «Лучший любительский спектакль» (500 тысяч рублей).

Заявки на участие в конкурсе прислали 57 театральных коллективов России из 24 регионов. Стать соискателями премии могут государственные, муниципальные, любительские и частные театральные коллективы.

В номинацию «Лучший драматический спектакль» вошли Свердловский государственный академический театр драмы со спектаклем «Чайка», Государственный Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева с постановкой «Месяц в деревне» и петербургский «Такой театр» со спектаклем «Иранская конференция».

В номинация «Лучший кукольный спектакль» были отмечены сургутский Театр актера и куклы «Петрушка» с постановкой «Сказка о рыбаке и рыбке», Белгородский государственный театр кукол с постановкой «Гречневая каша» и серпуховской Камерный молодежный театр «Зазеркалье» со сказкой «Серебряное копытце».

Среди «Лучших любительских спектаклей» жюри обратило внимание на Каргопольский народный театр с постановкой «Самоубийца», тюменский молодежный театр «Мимикрия» со спектаклем «Онегин. Собранье пестрых глав» и «Театральная студия «Арлекин» из Зареченска с постановкой «Проданный смех».