Определен формат проведения детского Евровидения

Он пояснил, что сложившаяся ситуация позволяет попробовать новые технические решения.

«Несмотря на отсутствие возможности встретиться в Варшаве, мы объединили на экране всех участников», — отметил он.

Представитель Европейского вещательного союза Мартин Остердаль заявил, что в этом году организаторы конкурса столкнулись с серьезными сложностями. Но Евровидение сохраняет свои ценности и традиции, привнося новые элементы.

В этом году в финале детского Евровидения выступят представители 12 стран: России, Белоруссии, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии.

Россию представит школьница из Санкт-Петербурга София Феськова с песней My New Day («Мой новый день»). Она выступит под девятым номером.

Голосование на официальном сайте конкурса началось в минувшую пятницу. Для того, чтобы принять в нем участие нужно посмотреть видеоролик с нарезкой из выступлений всех участников. Эту часть голосования завершат за минуту до начала финала и потом возобновят после завершения выступления последнего кандидата на победу. У зрителей будет 15 минут, чтобы определиться, чьи песня и исполнение понравились больше.

Польша выступает организатором детского Евровидения второй год подряд. В 2018 году в Минске победу одержала Роксана Венгель. Спустя год на конкурсе в Гливице снова выиграла представительница Польши Виктория Габор.

В России посмотреть трансляцию детского Евровидения можно на телеканале «Карусель» в 19:00.