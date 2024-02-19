Культура 19 февраля 2024, 00:45 «Оппенгеймер» забрал семь премий BAFTA «Оппенгеймер» стал лучшим фильмом по версии BAFTA РИА «Новости»

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Фильм «Оппенгеймер», который вышел в 2023 году, получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за «Лучший фильм». Об этом сообщили на сайте премии.

В общей сложности, кинокартина забрала семь наград из 13 номинаций. Статуэтку за «Лучшую режиссерскую работу» вручили режиссеру Кристоферу Нолану. Актер Киллиан Мерфи получил премию за «Лучшую мужскую роль», а Роберт Дауни-младший за «Лучшую мужскую роль второго плана».

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Также «Оппенгеймер» удостоили наград за «Лучшую музыку к фильму» и «Лучшую операторскую работу» и «Лучший монтаж».

В январе кинокартина Кристофера Нолана получила пять премий «Золотой глобус». Фильм рассказывает историю американского физика Роберта Оппенгеймера, которого считают «отцом атомной бомбы». Мировые сборы «Оппенгеймера» составили свыше 950 миллионов долларов.