19 февраля 2024, 00:45
«Оппенгеймер» забрал семь премий BAFTA
«Оппенгеймер» стал лучшим фильмом по версии BAFTA
Фильм «Оппенгеймер», который вышел в 2023 году, получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за «Лучший фильм». Об этом сообщили на сайте премии.
В общей сложности, кинокартина забрала семь наград из 13 номинаций. Статуэтку за «Лучшую режиссерскую работу» вручили режиссеру Кристоферу Нолану. Актер Киллиан Мерфи получил премию за «Лучшую мужскую роль», а Роберт Дауни-младший за «Лучшую мужскую роль второго плана».
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Также «Оппенгеймер» удостоили наград за «Лучшую музыку к фильму» и «Лучшую операторскую работу» и «Лучший монтаж».
В январе кинокартина Кристофера Нолана получила пять премий «Золотой глобус». Фильм рассказывает историю американского физика Роберта Оппенгеймера, которого считают «отцом атомной бомбы». Мировые сборы «Оппенгеймера» составили свыше 950 миллионов долларов.
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