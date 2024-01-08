Культура 08 января 2024, 09:47 «Оппенгеймер» получил «Золотой глобус» как лучший драматический фильм Режиссер Нолан получил «Золотой глобус» за фильм «Оппенгеймер» Universal Pictures/Keystone Press Agency/globallookpress

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Вышедшая в 2023 году кинокартина «Оппенгеймер» получила премию «Золотой глобус» как лучший драматический фильм. Трансляция церемонии велась в YouTube-канале агентства Associated Press.

В общей сложности «Оппенгеймеру» досталось пять «Золотых глобусов», два из которых — за лучшее исполнение главной мужской роли (Киллиан Мерфи) и роли второго плана (Роберт Дауни — младший). Фильм рассказывает историю американского физика Роберта Оппенгеймера, которого называют «отцом атомной бомбы». Мировые сборы киноленты составили более 950 миллионов долларов.

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Актрису Эмму Стоун, снявшуюся в «Бедных-несчастных», отметили за лучшую женскую роль в комедии/мюзикле. А Элизабет Дебики получила «Золотой глобус» как исполнительница лучшей женской роли второго плана в сериале «Корона».

Звание лучшего драматического фильма могло достаться «Убийцам цветочной луны» Мартина Скорсезе. В списке претендентов также была «Анатомия падения» французского режиссера Жюстин Трие.