Журналист и блогер Вадим Манукян не сомневался в том, что Россию в свете последних событий снимут с конкурса «Евровидение». В беседе с «360» от отметил, что подобные угрозы случались и раньше, просто сейчас их привели в действие.

Манукян заявил, что «интрига осталась только в одном». Он напомнил, что на конкурс собирался ехать Филипп Киркоров.

«Но теперь, видимо, песня пропадет. Я думаю, он наверняка должен был ехать с российским исполнителем или с российской исполнительницей — вот интрига, с кем же? До 10 марта было время представить российского исполнителя, но этого теперь уже не произойдет», — сказал блогер.

По словам журналиста, в последнее время он не испытывал трепета перед конкурсом, видя в нем определенную политизированность.

«Конкурс немного сместил акценты. Он все же раньше был более музыкальный, больше интересных песен. Россия всегда была там на хорошем счету. <…> В общем-то, понятная ситуация. Я думаю, что как минимум год нас там не будет», — отметил журналист.

При этом не уверен в том, что в дальнейшем Россия захочет вернуться на Евровидение.

«Насколько я понимаю, многие россияне уже давно говорят, что им этот конкурс не нужен. Поэтому, я думаю, многие, наоборот, поддержат и скажут: „Ну, слава богу, избавились от этого конкурса“. Как это было уже в 2017 году, когда мы не поехали, так что это уже не в первый раз — и опять из-за политики, и опять из-за Украины. Повторяется один в один ситуация 2017 года», — резюмировал журналист.

Ранее стало известно, что Россия не сможет принять участие в Евровидении в этом году. Организаторы конкурса приняли это решение после консультаций с членами Европейского вещательного союза (ЕВU).