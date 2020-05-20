Оперный певец исполнил арию с балкона в Петербурге. Видео

Мужчина исполнил арию Con te partirò («Уйду с тобой») прямо с балкона своей квартиры в Санкт-Петербурге. Оказалось, что это — профессиональный оперный певец.

Жильцы одного из многоэтажных домов Санкт-Петербурга засняли на видео мужчину, который исполнил арию, стоя на балконе своей квартиры. Ролик опубликовали в социальной сети «ВКонтакте».

Оказалось, что выступить перед петербуржцами решил профессиональный певец Михаил Павлов. Таким необычным способом он захотел развлечь соседей, которые заскучали от длительной самоизоляции.

Ролик посмотрели более трех тысяч человек — видео собрало десятки комментариев. Основная масса пользователей социальной сети положительно отнеслись к инициативе музыканта.

«Молодец!», «Это круто!», «Так держать», «Силен», «Браво!», «Шикарный голос».

Из-за пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге, как и в других городах России, уже долгое время действует режим самоизоляции. По информации на 20 мая, в северной столице зафиксировали 11 795 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. Из них 2480 пациентов поправились, еще 99 человек скончались. Власти города приняли решение продлить режим самоизоляции до 31 мая.

Всего в России выявили 308 705 случаев заболевания COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 2972 зараженных, еще 85 392 человека поправились.