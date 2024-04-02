Культура 02 апреля 2024, 07:43 Оперная певица Нина Чигирева умерла в Якутии РИА «Новости»

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Известная оперная певица, заслуженная артистка РФ и Якутии Нина Чигирева умерла 2 апреля. Ей было 69 лет. Об этом в Telegram-канале сообщил министр культуры и духовного развития Республики Саха Афанасий Ноев.

«Своим ярким талантом и мастерством Нина Чигирева многие годы дарила зрителям незабываемые впечатления и приобщала их к миру высокого искусства. Природа одарила Нину Чигиреву голосом (меццо-сопрано) редкой красоты и обаяния», — написал он.

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Ноев добавил, что якутская певица выступала на лучших мировых площадках и еще в студенческие годы стала лауреатом Всесоюзного конкурса вокалистов имени Глинки — престижного в СССР конкурса.

С 1987 года Нина Чигирева была ведущей солисткой Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутии). Тогда, по оценкам министра, и началась ее «полнокровная артистическая жизнь». Чигирева объездила полмира, преподавала в Высшей школе, о ней и ее творчестве сняли фильм из серии «Звезды Земли Олонхо».

Афанасий Ноев выразил соболезнования родным и близким певицы и отметил что память о ней останется в сердцах.

Накануне, 1 апреля, стало известно о смерти 81-летней советской и литовской певицы, актрисы театра и кино Дануте Диргинчюте.