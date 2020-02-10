Оперная певица из Италии скончалась после серии инсультов

На момент гибели артистке было 84 года. Френи попрощалась с жизнью в своем доме в городе Модена в северном регионе Италии Эмилия-Романья.

Начало карьеры скончавшейся певицы относится к 1955 годы. Тогда она исполнила роль Микаэлы в опере «Кармен». В 1990 груд Френи получила награду «За заслуги перед Итальянской Республикой» и орден Почетного легиона Франции.