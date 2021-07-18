Оператор фильма «Петровы в гриппе» в Каннах получил техническую премию

Премия Высшей технической комиссии на 74-м Каннском фестивале была присуждена Владиславу Опельянцу, оператору фильма российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» (Petrov’s flu). Его наградили за операторскую работу.

Награда учреждена для поощрения профессионального мастерства всех участников кинопроцесса. Сама картина в Каннах призов не получила.

«Владислав Опельянц показал себя настоящим виртуозом, заставив нас почувствовать всю лихорадку персонажей картины», — сказала ТАСС глава комиссии Паскаль Марен.

В фильме рассказывается о нескольких днях жизни автослесаря Петрова и его семьи в Екатеринбурге. Реальная жизнь героев фильма смешивается с галлюцинациями.

Фильм «Петровы в гриппе» снят по роману писателя Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Сценарий по ней написал сам Серебренников. В кинокартине снялись Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Семен Серзин, Юрий Борисов, Юлия Пересильд и Иван Дорн.

На российские экраны фильм выйдет в сентябре.

Главный приз программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Разжимая кулаки» получила российский режиссер Кира Коваленко.