08 декабря 2022, 13:27
Опера русского композитора Мусоргского открыла новый сезон в театре «Ла Скала» в Милане
В среду, 7 декабря, в миланском театре «Ла Скала» состоялась премьера оперы «Борис Годунов» композитора Модеста Мусоргского. Об этом написала «Политика сегодня».
Оперный певец Ильдар Абдразаков исполнил в композиции главную партию.
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РИА ФАН сообщило, что на премьере присутствовали председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Италии Серджо Маттарелла и председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони.
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Италия
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