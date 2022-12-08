Культура 08 декабря 2022, 13:27 Опера русского композитора Мусоргского открыла новый сезон в театре «Ла Скала» в Милане

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В среду, 7 декабря, в миланском театре «Ла Скала» состоялась премьера оперы «Борис Годунов» композитора Модеста Мусоргского. Об этом написала «Политика сегодня».

Оперный певец Ильдар Абдразаков исполнил в композиции главную партию.

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РИА ФАН сообщило, что на премьере присутствовали председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Италии Серджо Маттарелла и председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони.

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