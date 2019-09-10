Опера под открытым небом. Послушать «Мазепу» можно будет в воскресенье в Серпухове

На фестивале «Русская опера у стен монастыря» в подмосковном Серпухове театр «Геликон» представит оперу «Мазепа» Петра Ильича Чайковского в постановке Дмитрия Бертмана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Московской области.

Художественный руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман назвал возможность играть спектакли в Серпухове огромным счастьем.

«Здесь все дышит атмосферой настоящей Руси — удивительной красоты монастыри и соборы, старинные постройки. Мы влюбились в этот город и с радостью возвращаемся», — сказал Дмитрий Бертман. По его словам, каждый спектакль под открытым небом уникален, и повторить его при всем желании невозможно.

«Постоянно что-то происходит — меняется освещение, цвет неба, летают птицы. Когда эти „спецэффекты“ ложатся на музыку, то результат получается потрясающий», — заметил худрук «Геликон-оперы».

Гостей фестиваля «Русская опера у стен монастыря» в Серпухове 14 сентября порадуют спектаклем «Мазепа». Задействованы ведущие солисты, артисты хора и симфонического оркестра «Геликон-оперы» под управлением главного дирижера театра Валерия Кирьянова.

Министр культуры Московской области Нармин Ширалиева подчеркнула особую ответственность за проект «Русская опера у стен монастыря», поскольку он проходит по благословению Митрополита Ювеналия и «должен быть безукоризненным по наполнению».

«Однако мы видим, что великое наследие нашей культуры — русская опера — пронизано христианскими мотивами, содержит глубокий нравственный смысл. Не исключение и „Мазепа“ — сложная и потому не так часто исполняемая опера Чайковского по произведению Пушкина „Полтава“», — добавила глава подмосковного Минкульта.

Главная линия оперы «Мазепа» на сюжет поэмы «Полтава» Александра Пушкина — история девушки Марии, которая влюбляется в престарелого гетмана Мазепу. Вокруг этих отношений развивается основной сюжет оперы: казнь отца девушки, трагедия влюбленного в нее Андрея, крах семьи, сумасшествие самой Марии.

Фестиваль «Русская опера у стен монастыря», организованный под эгидой губернаторской программы «Наше Подмосковье» и по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, был создан в результате плодотворного сотрудничества институтов культуры и церкви и пройдет уже в четвертый раз.

Театр «Геликон-опера» — постоянный партнер проекта, за время существования которого более 20 тысяч зрителей Коломны, Дмитрова и Серпухова посмотрели оперные спектакли «Борис Годунов», «Царская невеста» и «Алеко» в исполнении артистов «Геликона».