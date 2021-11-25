Онлайн-поток с хитами группы «Земляне» появился на сайте «Русского Радио»

В честь воссоединения основателей музыкальной группы «Земляне» и в преддверии ее выступления в обновленном составе 10 декабря «Русское Радио» запустило стриминговый поток с лучшими песнями легендарного коллектива. Ценители творчества «Землян» могут послушать как проверенные временем хиты, так и новинки.

Как сообщила пресс-служба «Русского Радио», пользователи в любой момент могут запустить такие песни группы, как «Поверь в мечту», «Каскадеры», «Прости, Земля». Есть там и гимн российской космонавтики «Трава у дома». Среди новых композиций в плейлисте от «Русского Радио» и «Землян» есть «Боже», «Борсалино», «Эй, Шнур!» и другие вещи.

Группу «Земляне» основали студенты Ленинградского радиополитехникума в 1969 году. У истоков создания коллектива стояли музыканты Владимир Киселев и Игорь Романов. В советские времена фирма «Мелодия» выпустила около 15 миллионов экземпляров их пластинок.

Воссоединившиеся «Земляне» выступят на церемонии вручения музыкальных наград «Золотой граммофон» в Кремле 10 декабря.