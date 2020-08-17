Онлайн-платформа с историей народных достижений появилась в столице

Новая онлайн-платформа с историей народных достижений, которую ведет ВДНХ с момента своего основания в 1939 году, появилась в Москве, сообщила заместитель мэра столицы, руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Все желающие могут изучить документы о трудовых коллективах, авиаконструкторах, космонавтах, знаковых ученых и исследователях, которые были награждены на ВДНХ за свои достижения и изобретения. Сперва на сервисе появились почти 11,5 тысячи наградных постановлений более чем за полвека. Данные охватывают период с 1939 по 1991 годы, пишет сайт газеты «Вечерняя Москва».

В ближайший год появятся еще более 14 тысяч документов. По словам Сергуниной, инициатива создать такой портал появилась в прошлом году, когда ВДНХ отмечала 80-летние. Работа в этом направлении началась в феврале текущего года.