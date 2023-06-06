Культура 06 июня 2023, 10:34 Онлайн-гиду «Узнай Москву» исполнилось десять лет Мэрия Москвы: онлайн-гид «Узнай Москву» празднует десятилетие в этом году Сайт мэра и правительства Москвы

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Популярный онлайн-гид «Узнай Москву», созданный в 2013 году, празднует десятилетие. Об этом рассказали в мэрии столицы.

За десять лет существования «Узнай Москву» стал полноценным онлайн-гидом, в котором доступно 256 прогулочных маршрутов, 29 виртуальных туров и более 100 квизов.

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На многих московских зданиях установлены специальные таблички с QR-кодами, с помощью которых жители и гости столицы могут узнать интересные факты о памятниках московской архитектуры.

Сегодня на портале можно найти информацию о более чем двух тысячах зданий, 350 музеях, 690 памятниках и 470 знаковых местах. Причем охват достопримечательностей уже давно не ограничивается центром города.

«Проект давно шагнул за пределы Садового кольца. Устроить увлекательную экскурсию можно и по родному району. Есть маршруты и по Преображенке, и по Нагатинскому Затону, Отрадному или Куркину — охвачено 43 района», — рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Многие карточки объектов на портале «Узнай Москву» содержат архивные фотографии, видео, аудиогиды и малоизвестные факты. Проект вносит ценный вклад в сохранение и популяризацию культурного наследия Москвы.

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